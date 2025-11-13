Момент пуску ракети для атаки на російські об'єкти

У ніч на четвер, 13 листопада, Сили оборони уразили низку важливих об’єктів російських окупантів у Росії та тимчасово окупованих територіях. Про це повідомили у пресслужбі Генштабу ЗСУ.

За даними Генштабу, підрозділи Сил оборони завдали ударів по кількох десятках об’єктів на ТОТ і російській території. Зокрема, під атаку потрапили російські енергооб’єкти та авіаційна інфраструктура.

Для комплексних ударів по території Росії та тимчасово окупованих територій українські військові застосували ударні та реактивні дрони, а також ракети різних типів. У пресслужбі Генштабу підтвердили, що для нічної атаки Сили оборони застосували українські ракети «Фламінго», а також дрони «Барс» і «Лютий».

На відео, яке оприлюднили у пресслужбі Генштабу, видно пуски невідомих боєприпасів – імовірно, на кадрах зафіксовані ракети «Фламінго».

«Так, зокрема, на ТОТ українського Криму є влучання по підприємству зберігання нафтопродуктів “Морской нєфтяной тєрмінал”, стоянці гелікоптерів та місцях зберігання і підготовки БпЛА на аеродромі “Кіровське”, радіолокаційній станції ППО у районі Євпаторії», – повідомили у пресслужбі Генштабу.

Крім того, Сили оборони уразили на ТОТ Запоріжжя нафтобазу в районі Бердянська. Також під атаку потрапили передові пункти управління 5-ї загальновійськової армії та 127-ї мотострілецької дивізії російських окупантів.

Також у Генштабі підтвердили атаку на об’єкти на території Росії, проте на які саме, не уточнили. Ступінь завданих збитків наразі уточнюється.