Зимноводівська сільрада зреагувала на зневажливий коментар у фейсбуці

Зимноводівська сільська рада поблизу Львова звернулася до Служби безпеки України з проханням надати правову оцінку коментарю мешканки у фейсбуці. Зневажливий коментар з’явився під дописом сільради, опублікованим у День Держаного прапора України, 23 серпня, однак згодом був видалений.

23 серпня на сторінці сільради опублікували допис із закликом до мешканців вивісити Державні прапори на своїх домівках. Під цим дописом з’явився коментар користувача з нікнеймом Iryna Mandaryna такого змісту: «Всіх ваш патріотизм за*бав. Особливо зараз, в час хаосу, бардаку, винищування людей і полювання на чоловіків всім насрати стало на той патріотизм». Згодом цей коментар було видалено. Варто зауважити, що коментар залишила користувачка (користувач) із закритим профілем, на її сторінці не відображається жодне фото чи допис.

Скриншот коментаря, щодо якого сільрада звернулася до СБУ

У результаті Зимноводівська сільрада звернулася з офіційним листом до СБУ, оскільки, на думку посадовців, такий коментар «може містити ознаки неповаги до державних символів України, а також підбурювальні й сепаратистські висловлювання».

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Звернення сільради до СБУ

Сільрада просить дати правову оцінку та, в разі встановлення порушень, вжити передбачених законом заходів.

«Кожна людина має право на власну думку. Але ніхто не має права забувати про відповідальність за публічно сказане чи написане. Особливо тоді, коли йдеться про державні символи, національну гідність та суспільну єдність у час, коли Україна продовжує боротьбу за своє існування», – зазначили в сільраді.