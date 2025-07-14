Зрадники записують відеозвернення до російського чиновника

Сім'я колаборантів, яка виїхала з Херсона до станиці Калузької Краснодарського краю, не може отримати обіцяне росіянами житло. Пропагандист Ігор Щєрбацкій записав відео зі зрадниками, які скаржаться на своє становище й звертаються до голови слідчого комітету Росії Алєксандра Бастрикіна. Колаборанти просять його перевірити дії місцевих чиновників, які відмовляються виплачувати гроші.

Зрадники розповідають, що бояться опинитися на вулиці з дитиною. Вони не можуть отримати від російської влади обіцяних 4,7 млн рублів, які потрібні, щоб погасити борг за житло. Гроші колаборантам обіцяли за програмою херсонських сертифікатів, яка діє з жовтня 2022 року (приблизно 1,5 млн рублів на одну людину). Росія використовує цю програму як інструмент для переселення людей з Херсонщини на переважно віддалені регіони, де є проблеми з демографією. Натомість на місця українців заселяють окупантів або росіян, які хочуть працювати на окупованих територіях.

«Ми отримали сертифікат в березні 2023 року. Купили житло. Заплатили частину своїх грошей, частину мали виплатити за сертифікатом. Ще частину ми взяли як іпотеку. Після чого звернулися в Кубанський центр підтримки населення і розвитку фінансового ринку, щоб вони погодили виплату. Після двох тижнів вони сказали, що нам треба привезти якісь документи, потім виправити помилки. Через місяць сказали, що нам треба розділити нерухомість. Ще через місяць зробити шлюбний договір, хоч ми живемо вже 18 років. Ми виконали всі прохання. Минуло ще кілька місяців, але нам ніхто нічого не відповів», – скаржиться колаборант, який представився біженцем Ігорем.

Він говорить, що його ігнорували всі російські інституції, до яких звертався. Колаборант стверджує, був змушений тікати через обстріли й повінь, але не деталізує, чиї саме обстріли і яку саме повінь.

Ігор називає себе «біженцем з Херсона». Скриншот з відео

Дружина зрадника Люба розповідає пропагандистові, що через бюрократію не може «розвивати сім'ю».

«Ми не знаємо, яке майбутнє нас чекає. Я б хотіла звернутися до Бастрикіна Алєксандра Івановича, який завжди справедливий і наводить порядок. Дуже дякую Російській Федерації», – каже колаборантка.

Пропагандист Ігор Щєрбацкій зазначає, що Росія відмовляється виплачувати гроші, бо сім'я після лютого 2022 року «їздила через Росію в Донецьк». Колаборант виправдовується, що йому довелося їхати до родичів. За його словами, він відновив сертифікат через суд, але представники місцевої влади скасували його через апеляцію.

«Нам сказали, що в Краснодарському краю грошей для нас нема», – сказав зрадник.

Росія видає херсонські сертифікати лише тим, хто отримав російські паспорти. Сім'я, яка жаліється на проблеми з житлом, стверджує, що добровільно допомагали росіянам в Херсоні й через це їх може переслідувати Служба безпеки України. Ігор хизується, що його сім'я однією з перших отримала російські паспорти.

«Ми не збираємось повертатися. Під час звільнення Херсона ми брали активну участь у всіх подіях, в референдумі. Я намагався влаштуватися у військово-цивільну адміністрацію, подавав документи. Ми спілкувалися зі всіма. Ми одні з перших отримали російські паспорти. Через це нас шукали. Коли в Херсон зайшов ПСБ [Промсвязьбанк], то я зразу відкрив собі рахунок», – заявляє колаборант.

Зрадники також змусили звернутися до російської влади свою неповнолітню доньку Анастасію. За словами колаборантів, Росія забезпечила їй нібито відпочинок в дитячому таборі, коли вони ще залишалися в Херсоні.

Додамо, що після окупації Херсонщини частина українців, яка виїжджала в Росію отримувала сертифікати, вкладала їх у нерухомість і продавала її. У 2025 році російська влада заборонила продавати придбані з допомогою сертифікатів помешкання перші п'ять років. Джерела «Радіо Свободи» на окупованих територіях повідомляли, що херсонські сертифікати з квітня 2024 року «реалізувати майже неможливо». Водночас російські пропагандисти пишуть, що програмою нібито могли скористатися приблизно 100 тисяч мешканців Херсонщини.