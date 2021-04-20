Сім'я з трьома дітьми отруїлася димом внаслідок пожежі у Стрию
У Стрию четверо людей потрапили до лікарні через отруєння димом під час пожежі у квартирі. Серед постраждалих — троє дітей, найменшій з них рік.
Як повідомляє департамент з питань цивільного захисту ЛОДА, пожежа виникла 19 квітня близько 20:20 на вул. Січових Стрільців, 3. Вогонь загасили через півгодини.
«У квартирі на 3-му поверсі п'ятиповерхового житлового будинку виникла пожежа. Внаслідок пожежі отруїлися продуктами горіння 4 особи, в тому числі три дитини 2015, 2017 та 2020 року народження», — зазначено у повідомленні.
У ДСНС Львівщини додали, що на момент прибуття рятувальників одна з кімнат квартири була охоплена вогнем. Надзвичайники працювали у спеціальних апаратах захисту.
Ще до їхнього прибуття 27-річна мати з дітьми вийшли з квартири самостійно. Але згодом їм стало погано, вони звернулись до медиків. Усіх шпиталізували в Стрийську ЦРЛ. Стан постраждалих — середнього ступеню важкості.