Мама з дітьми надихалися димом під час пожежі, але вийшли з квартири самостійно

У Стрию четверо людей потрапили до лікарні через отруєння димом під час пожежі у квартирі. Серед постраждалих — троє дітей, найменшій з них рік.

Як повідомляє департамент з питань цивільного захисту ЛОДА, пожежа виникла 19 квітня близько 20:20 на вул. Січових Стрільців, 3. Вогонь загасили через півгодини.

«У квартирі на 3-му поверсі п'ятиповерхового житлового будинку виникла пожежа. Внаслідок пожежі отруїлися продуктами горіння 4 особи, в тому числі три дитини 2015, 2017 та 2020 року народження», — зазначено у повідомленні.

У ДСНС Львівщини додали, що на момент прибуття рятувальників одна з кімнат квартири була охоплена вогнем. Надзвичайники працювали у спеціальних апаратах захисту.

Ще до їхнього прибуття 27-річна мати з дітьми вийшли з квартири самостійно. Але згодом їм стало погано, вони звернулись до медиків. Усіх шпиталізували в Стрийську ЦРЛ. Стан постраждалих — середнього ступеню важкості.