У Рівненській області 2 та 3 жовтня прогнозують заморозки. Вночі та вранці температура повітря коливатиметься від 0°С до -3°С. Про це повідомила пресслужба обласного гідрометеоцентру.

За інформацією синоптиків, 2 жовтня на Рівненщині буде хмарно з проясненнями. Місцями очікується невеликий дощ. Вітер північно-східний швидкістю 5-10 м/с. Вночі температура повітря знизиться до -3°С, а вдень підвищиться до +9°С.

У пʼятницю, 3 жовтня, прогнозують мінливу погоду без істотних опадів. Вітер північний 7-12 м/с. Температура вночі від 0°С до -3ºС, вдень коливатиметься від +8°С до +13°С.

Погода 4 жовтня протягом усього дня буде похмурою. Вночі та вранці очікується дрібний дощ, який до середини дня повинен припинитися. Температура вночі знизиться до +5°С, а вдень підвищиться до +10°С. У неділю, 5 жовтня, опадів не прогнозують. Вночі очікується +8°С, а вдень +11°С.