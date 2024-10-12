У ніч з суботи на неділю, 13 жовтня, у Львові та області прогнозують сильні заморозки. Про це повідомили синоптики львівського регіонального гідрометцентру.

Як вказано у прогнозі синоптиків, у неділю, 13 жовтня, вночі у Львові та області очікується сильний заморозок 0-3°, температура повітря вдень становитиме 12-17°С тепла. У другій половині дня можливий невеликий дощ. Вночі та вранці слабкі тумани. Вітер південно-західної чверті, вдень пориви 15 - 20 м/с.

Нагадаємо, що нещодавно синоптики зафіксували історичний температурний рекорд у Львові.