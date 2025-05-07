Cильні заморозки на Львівщині прогнозують на кілька днів

Упродовж наступних днів, 8-10 травня, синоптики прогнозують сильні заморозки на території Львівської області. Температура опуститься до -5°. Як повідомили у Львівському регіональному гідрометцентрі, погоду визначатиме північна частина циклонічної депресії над Балканами. 8 травня на Львівщині буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер північно-східний 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, на півночі території сильний заморозок 0-5°; вдень 9-14° тепла. У Львові температура вночі 1-3° тепла, вдень 11-13° тепла. За даними департаменту цивільного захисту ЛОВА, сильні заморозки очікуються 9-10 травня на території всієї області. Вночі та вранці температура опуститься до 0-5° морозу. У Львові очікується заморозок 0-2°. Оголошено II рівень небезпечності, помаранчевий.

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