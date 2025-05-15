Потепління на вихідні у Львові та області не очікується

В п’ятницю, 16 травня, на території Львівської області та по Львову прогнозуються заморозки. Про це повідомляє ГУ ДСНС у Львівській області з посиланням на Львівський регіональний гідрометцентр.

Вночі та вранці 16 травня по Львівщині очікується заморозок 0-5 градусів, по Львову – 0-2 градуси.

В суботу, 17 травня, синоптики прогнозують по області заморозок по поверхні ґрунту і місцями в повітрі – 0-3 градуси. По Львову – 0-2 градуси на поверхні ґрунту.

Вдень 16 травня температура повітря у Львові підніметься до 13 градусів вище нуля, опадів не очікується, хмарно з проясненнями. В суботу, 17 травня, температура повітря вдень становитиме також близько 13 градусів тепла, очікуються невеликі дощі.