На Львівщині прогнозують сильні нічні заморозки

Найближчими днями, 19-21 жовтня, на Львівщині очікують суттєве зниження температури повітря. Вночі заморозки сягнуть -5°С.

За даними Львівського регіонального гідрометцентру, на території Львівської області 19-21 жовтня вночі та вранці сильний заморозок 0-5°С. У Львові очікується заморозок 0-2°С. Максимальна денна температура повітря 19-21 жовтня становитиме 8-12°С тепла.

У суботу, 18 жовтня, також прогнозують пориви вітру 15-20 м/с та дощ. З середи, 22 жовтня, синоптики прогнозують потепління, температура повітря сягне +15°С

Додамо, що загалом по Україні з 19 жовтня очікується похолодання з дощами та хмарною погодою.