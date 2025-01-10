У вихідні, 11-12 січня, погоду на Волині зумовить циклон із Західної Європи. Через це очікуються опади, ожеледиця та сильні пориви вітру, повідомляє обласний центр з гідрометеорології.

У суботу, 11 січня, буде хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, а вдень очікується мокрий сніг. На дорогах – ожеледиця. Пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с. У Луцьку температура вночі та вдень зросте від -1°С до +1°С. Водночас в області прогнозують від -3°С до +2°С.

У неділю, 12 січня, на Волині буде хмарно, очікується дрібний сніг і можлива ожеледиця. Максимальна температура повітря вдень сягатиме +1ºС.

«З 13 січня інтенсивність опадів зменшиться. Стане прохолодніше – вночі 2-7°С морозу, вдень близько 0°С», – зазначають синоптики.

Додамо, що у сусідній Рівненській області також попередили про заморозки у вихідні. Зокрема, очікуються сніг, ожеледиця та до -7°С.