Вже другий тиждень к Львові триває сильна спека

Львівський гідрометцентр прогнозує короткочасні дощі і грози у Львові та області впродовж середи, 23 серпня. За даними синоптиків, на півдні області можливі значні дощі. По всій території міста й області – поривчастий вітер швидкістю 9-14 м/с.

У Львові температура повітря вдень становитиме 26-28 градусів тепла, вночі – 16-18 градусів вище нуля. У Львівській області вдень стовпчики термометра піднімуться до позначки 24-29 градусів тепла, вночі – до 14-19 градусів тепла.

Через дощі і грози очікується також погіршення видимості.

В міському управлінні з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та територіальної оборони нагадують правила поведінки під час грози:

якщо ви вдома, зачиніть вікна та двері, щоб не було протягу, вимкніть з мережі усі електричні прилади, зокрема й телефон;

якщо ви на вулиці, не ховайтесь під деревами, бо вони притягують блискавки, також є небезпека падіння важких гілок, уникайте металевих парканів, рекламних щитів, стін, біля яких ростуть дерева, вуличних ліхтарів, металевих веж, опор електропередач і, в жодному разі, не розкривайте парасольку.

У разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій можна повідомляти на «Гарячу лінію» міста за номером 15-80.