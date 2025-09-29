Тиждень буде мокрим і холодним

Впродовж тижня, 29 вересня - 4 жовтня, погода у Львові та області погіршиться. Синоптики прогнозують опади, подекуди у вигляді мокрого снігу, та нічні заморозки.

«Погодні умови будуть з нестійким характером із чергуванням опадів у вигляді дощу, в горах з мокрим снігом. Температура повітря вночі до 6° тепла, місцями на поверхні ґрунту та в повітрі заморозки 0-3°; денна сягатиме до 13° тепла», – повідомив Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

Погода на Львівщині 29 вересня - 4 жовтня (графіка Львівського центру гідрометеорології)

30 вересня на Львівщині буде хмарно. Часом дощ, в горах подекуди з мокрим снігом. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 6-11° тепла. У Львові температура вночі 4-6° тепла, вдень 8-10° тепла.

Можливе погіршення видимості через дощі та туман до 500-1000 м.