Попередній рекорд у цей день фіксували у 2009 році

У четвер, 8 жовтня, температура повітря у Львові становила 24,8° тепла, що є рекордом для цього дня за весь час спостережень.

Як повідомили у Львівському регіональному гідрометцентрі, попереднє максимальне значення для цього дня спостерігалось у 2009 році. Тоді температура повітря у Львові становила 24,4° тепла.

Львівський гідрометцентр має дані про температуру повітря на Львівщині з 1946 року, тобто показник 8 жовтня 2026 року є найвищим для цього дня за останні 80 років.

Раніше синоптики попередили про різку зміну погоди у Львові, а також дали прогноз на початок зими в Україні.

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