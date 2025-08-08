Українські безпілотники вразили 23,4 тис. ворожих цілей у липні 2025 року

У липні українські безпілотники вразили 23,4 тис. ворожих цілей. Про це у п’ятницю, 8 серпня, розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За словами Сирського, безпілотні системи стали невіддільною частиною українських Збройних сил та, у взаємодії з піхотою й артилерією, запорукою успіху у стримуванні ворога. У липні безпілотниками було уражено 23,4 тис. ворожих цілей, левова частка – за рахунок FPV-дронів і нічних бомберів.

Пріоритетом для Сил безпілотних систем залишається знищення особового складу противника, відтак минулого місяця ліквідували 5 тис. 134 окупантів. Лідери в цій бойовій роботі – «Птахи Мадяра», підрозділ ДПСУ «Фенікс», «Ахіллес».

«Формування підрозділів роботизованих наземних комплексів – черговий крок у розвитку спроможностей наших БпС. В цьому напрямку будемо розвивати, як логістичну, так і бойову складову», – додав головнокомандувач ЗСУ.

Нагадаємо, 4 липня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна збільшить виробництво дронів-перехоплювачів. За його словами, під час російської атаки дрони-перехоплювачі виявились ефективними, за їхньою допомогою вдалося перехопити десятки російських ударних БпЛА.

Українські розробники створили новий дрон-перехоплювач, призначений для боротьби з російськими «шахедами» і «герберами».