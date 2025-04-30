Взуття від COOSH сфотографували поклавши на п'ять круасанів

Бренд одягу та взуття відомої блогерки та дружини сина ексмера Тернополя Аліни Френдій Coosh потрапив у скандал через фотосесією з круасанами, на яких розмістили взуття бренду. Розміщені в Instagram фото зібрали десятки негативних коментарів. Світлинами обурилася і відома активістка та офіцерка ЗСУ Аліна Михайлова, яка назвала фотосесію зневажливою щодо історії українців, яких морили голодом в минулому та продовжують морити зараз у полоні росіяни. Бренд видалив світлини, вибачився та уточнив, що всі круасани після зйомки зʼїла команда.

Бренд одягу та взуття Coosh відкрила кілька років тому дружина ресторатора, сина колишнього мера Тернополя Петра Заставного Аліна Френдій. Він має фірмові магазини в Тернополі, Львові, Києві та Одесі. Минулого тижня бренд оприлюднив в Instagram кілька фотографій з чергової фотосесії новинок. Серед них була світлина, на якій зображено взуття, яке поклали зверху на круасани. Така світлина обурила багатьох користувачів соціальної мережі, у тому числі і відому військову Аліну Михайлову.

«Якщо ви не розумієте, чому реклама бренду Coosh – абсолютна “діч”, то почитайте історію України. Там ви дізнаєтесь, що поколіннями в українців забирали хліб, знищували його, відбирали останню зернину, та морили голодом окупанти та диктатори. Згадайте “Азовсталь” – та радість бійців тоді від простого підсмаженого на вогні хлібчика. Моральні Потвори. Та два світи в одній країні», – написала вона зранку 30 квітня в Instagram.

У відповідь на звинувачення менеджери бренду відповіли, що шкодують, що їхня публікація викликала негативні враження, та що вони ставляться з повагою до хліба і всіх виробів з пшениці, розуміючи їхню цінність. «Наша мета була не в тому, щоб знецінити, чи зневажити продукт, за який наш народ зараз бореться та працює в складних умовах», – йдеться в публікації бренду в Instagram. І також додали, що всі круасани, які вони використали під час зйомок, потім з’їли члени команди, щоб не марнувати їжу.

Водночас ні Петро Заставний, ні Аліна Френдій ситуацію особисто не коментували.