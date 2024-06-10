Скандальний дельфінарій також продовжує роботу в окупації та частково не дотримується закону про державну мову

Мережа дельфінаріїв «Немо», яка минулого року потрапила у скандал з жорстоким поводженням із тваринами, може співпрацювати з росіянами, продовжуючи роботу на території Росії та у Криму, повідомили Molfar та UAnimals у понеділок, 10 червня. За даними розслідувачів, дельфінарій також підтримував зв’язки з російськими компаніями, які належать російським депутатам від партії «Єдіная Росія».

Перший дельфінарій «Немо» відкрили співробітники ПП «Біологічна станція» за кошти бюджету кримського Севастополя та ТОВ «Нерум» в Одесі у 2005 році. Тоді «Нерум» орендувало у компанії територію для будівництва дельфінарію, а також чотирьох дельфінів та трьох морських котиків.

«У 2008 році термін оренди сплив, і “Нерум” заборгувало за це близько 5 мільйонів гривень. Повертати гроші підприємство не поспішало, тому борги так і не виплатили, натомість відбулося рейдерське захоплення “Біологічної станції” разом із майном. Довірені особи, які працювали на цьому підприємстві, перереєстрували дельфінарій на “Нерум”. Хоча керівництво “Біологічної станції” подавало позов до суду, його не задовольнили», – повідомили у пресслужбі UAnimals.

Зазначається, що власниками «Нерум», яка здійснила рейдерське захоплення дельфінарію, є:

мати колишнього депутата Одеської МВА від Комуністичної партії України Андрія Кісловського, який має тимчасову адресу в Росії та брав участь у рейдерському захопленні дельфінарію у Севастополі – Раїса Кісловська;

колишній віцемер Одеси та підозрюваний в отриманні хабаря від злочинного угруповання Михайло Кучук та його брат, В’ячеслав Кучук;

Сергій та Наталя Келюшки – дружина Келюшка має тимчасову адресу проживання в Росії;

співзасновник міжнародної громадської організації «Міжнародна Асоціація океанаріумів та дельфінаріїв» у Криму Дмитро Уривський, який живе в російській Анапі.

У розслідуванні йдеться, що підприємці також є засновниками російського ТОВ «Екологічєскій центр», розташованого в Анапі. Компанія досі працює та сплачує щонайменше 500 тис. рублів податку в російський бюджет.

«У межах франшизи “Немо” має дельфінарії-філії в низці російських міст: Анапі, Нижньому Новгороді, Джубзі, станиці Голубицькій, Вітязєвому. Окрім цього, дельфінарій “Немо” тісно пов’язаний з іншими російськими компаніями. Передусім ідеться про “Чудноє морє”. З 2011 до 2013 року ця російська компанія мала партнерські стосунки з товариством “Нерум” і отримувала морських тварин за дорученням товариства з обмеженою відповідальністю “Екологічєскій центр”», – йдеться у розслідуванні.

За даними Molfar, ці підприємства могли продовжувати співпрацю після окупації Криму, Донеччини та Луганщини у 2014 році. Зокрема, це свідчать звіти організації «Орцинус» про смерть морських тварин, які належали дельфінарії «Немо» через «Екологічєскій центр» і «Чудноє морє». Зазначається, що власником «Чудного моря» є ексдепутат від головуючої російської партії «Єдіная Росія» Сєргєй Зірінов. Депутат, підозрюваний у вбивствах та створенні злочинного угруповання, отримав ув’язнення на 21 рік у 2017 році, проте далі володіє компанією «Чудноє морє» через довірену особу.

У 2014 році «Нерум» та Татьяна Рябчікова заснували в окупованому Криму ТОВ «Дєльфінарій «Немо», юридична адреса якого розташована на місці дельфінарію української мережі «Немо» в Алушті.

«Тож можна припустити, саме через новостворену компанію українські власники мережі продовжили керувати кримськими дельфінаріями в окупації: не тільки в Алушті, а й у Феодосії», – повідомили зоозахисники.

Про це свідчать однакові логотипи філій в Україні, Білорусі та в окупованому Криму. Крім того, дельфінарії в Одесі, Алмати та Мінську мають однакові подарункові сертифікати з контактами одеського дельфінарію. Зазначається, що на сайті одеського «Немо» йдеться про 15 дельфінаріїв у мережі, проте ця цифра може виходити лише з урахуванням дельфінаріїв у Росії.

«На офіційному сайті харківського “Немо” станом на червень 2024 року є інформація, що до мережі досі належить дельфінарій у тимчасово окупованому Бердянську. Також власники “Немо” в Харкові не вповні дотримуються закону “Про забезпечення функціонування української мови як державної”. Хоча ресурс номінально й має україномовну версію, однак у ній досі частина меню та іншого контенту, ба навіть лого — російською мовою», – йдеться у публікації.

Нагадаємо, у квітні 2023 року «Немо» звинуватили у жорстокому ставленні до тварин після публікації у соцмережах відео блогерів з морськими котиками, які клієнти знімали в готельних номерах. За даними UAnimals, готель Nemo Hotel Resort & SPA, де розгорівся скандал, також тримають дельфінів у басейні поблизу шезлонгів гостей, щоб вони влаштовували купання з тваринами, що є порушенням закону про захист тварин.

Зазначимо, 18 травня 2021 року UAnimals опублікували допис із відео, де співробітник дельфінарію випустив на вулицю морського котика, де його торкалися і гладили люди, тим самим, завдаючи стресу істоті. На тлі цього організація закликала не спонсорувати жорстокість і не відвідувати дельфінарії, які завдають шкоди дельфінам.

Ще один скандал довкола цього дельфінарію стався 6 червня 2021 року. Тоді дельфін тричі вкусив дитину під час контактної програми. Керівництво звинуватило батьків у недогляді за дитиною. Згодом власник дельфінарію попросив вибачення, додавши, що дельфін орієнтований на годування, коли бере рибу у тренера.