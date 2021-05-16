Питання щодо скасування штрафів для жителів окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) за вимушене перетинання державного кордону може бути вирішене до літа.

Про це в ефірі телеканалу «Дом» розповів речник української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Олексій Арестович.

За його словами, проблема, пов'язана з тим, що згідно з чинним українським законодавством громадяни, які виїжджають через територію Росії з ОРДЛО або навпаки до ОРДЛО, штрафуються, – відома.

Над її рішенням працює віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков. Він вважає ситуацію неприпустимою.

«І, звичайно ж, наші громадяни по обидві лінії фронту не повинні бути оштрафовані. Якщо окупанти створили ситуацію, коли можна їздити тільки через їхню територію, Україна не повинна штрафувати своїх співвітчизників. На жаль, українське законодавство досить складне в цій ситуації», – розповів Арестович.

Він зазначив, що питання постійно тримається на контролі і невдовзі варто очікувати рішент відповідних відомств, Кабміну і Верховної Ради