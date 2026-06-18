Слідство оприлюднило нові деталі у справі Євгена Кваса, йдеться не лише про хабарництво

В Єдиному державному реєстрі судових справ оприлюднені ще два документи, що стосуються роботи Самбірського комунального підприємства «Об’єднане» та його директора Євгена Кваса, який зараз перебуває в СІЗО у справі про перешкоджання діяльності ЗСУ.

У першій ухвалі від 11 червня Галицький районний суд Львова задовольнив клопотання слідчих про доступ до банківської таємниці для перевірки руху грошей на рахунках підприємства з 24 лютого 2022 року до сьогодні. Як повідомляв ZAXID.NET, слідчі підозрюють, що на СКП «Об’єднане» влаштовували чоловіків мобілізаційного віку, бронювали їх, а виплачену їм заробітну плату потім повертали на інші рахунки.

Згідно з ухвалою суду, йдеться про перевірку руху грошей на понад 25 млн грн. Так, на один з рахунків СКП «Об’єднане» в зазначений термін систематично надходили гроші від фізичних осіб з призначенням платежу «депонована зарплата» або «повернення зайво виплаченої заробітної плати». Ідеться про платежі на круглі суми від 150 до 350 тис. грн.

Далі акумульовані гроші перераховували на рахунки фізичних осіб підприємців з числа працівників підприємства та пов’язаних з ними людей. Це були платежі з призначенням «оплата за надані послуги», а з 2026 року – «оплата за оренду техніки», на суму від 100 тис. до 1,4 млн грн щомісячно кожному.

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Суд задовольнив клопотання слідчих на розкриття банківської таємниці та перевірку не лише руху грошей, а й документів на відкриття рахунків, IP-адрес входу до систем дистанційного банківського обслуговування, використання електронних підписів та інших відомостей.

В ухвалі Галицького районного суду від 15 червня йдеться про договори оренди СКП «Об’єднане» техніки у ФОПів на понад 17,7 млн грн – автомобілів ГАЗ, бульдозерів, вантажівок тощо. Водночас, зазначено в ухвалі, підприємство має таку ж або схожу справну техніку на своєму балансі, та попри це укладало договори оренди.

Окрім того, слідство з’ясувало, що орендована техніка не використовувалась, хоча гроші за її оренду сплачувались. Доказом цього є відсутність актів приймання-передачі техніки, подорожніх листів, документів про використання пального, а також інших первинних документів, що мали б підтверджувати виконання робіт.

За клопотанням слідчих на підприємстві вилучили та арештували фінансово-господарську документацію, договори, акти виконаних робіт, бухгалтерські документи та інші матеріали.

Що відомо про справу Євгена Кваса

Як повідомляв ZAXID.NET, 12 травня слідчі СБУ провели обшуки у справі щодо незаконного бронювання військовозобов’язаних через комунальне підприємство та медичні установи Самбора. Того ж дня затримали чотирьох фігурантів: директорку Самбірської центральної лікарні Олену Легуцьку, медсестру Наталію Бегей, директора СКП «Об'єднане» Євгена Кваса та його брата Мар’яна Кваса.

За версією слідства, учасники схеми могли сприяти ухиленню військовозобов’язаних від мобілізації. Одним із механізмів, який досліджують правоохоронці, є фіктивне працевлаштування чоловіків на комунальному підприємстві для їх подальшого включення до списків на бронювання.

14 травня Личаківський районний суд Львова обрав Євгенові Квасу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 1 млн грн. Наступного дня, 15 травня, Євген Квас вніс заставу і мав вийти з СІЗО, проте на виході йому вручили ще одну підозру і повернули в СІЗО.

Згідно з оприлюдненою у червні ухвалою Галицького районного суду Львова, нині досудове розслідування щодо керівника СКП «Об’єднане» Євгена Кваса здійснюється у кримінальному провадженні за підозрою в організації перешкоджання законній діяльності Збройних сил України, а не просто за фактом хабарництва.