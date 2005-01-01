Слідство заявило про нові докази у справі про державну зраду полковника Івана Без'язикова

Офіцера ЗСУ затримали за підозрою у співпраці з «ДНР»

Шевченківський суд Києва долучив до справи про держзраду, в якій фігурує полковник ЗСУ Іван Без'язиков, чергову серію доказів. Про це повідомляє «5 канал».

Мова йде про розшифровані телефонні розмови. За твердженням прокурора, вони доводять перехід підсудного на сторону противника в умовах війни.

Сторона звинувачення стверджує, що в частині розмов Іван Без'язиков виступає безпосереднім учасником, в інших він просто згадується. Сам підсудний та його захист звинувачення відкидають. Крім того, Без'язиков попросив охорону для своєї сім`ї. На думку підсудного, їм загрожує небезпека.

Звинувачення заявляє, що з серпня 2014-го по липень 2016 року, під час перебування в полоні бойовиків, Без'язиков став членом терористичної «ДНР» і працював у «розвідувальному управлінні» збройного формування.

«Є серія розмов, які я б назвав «спроби бойовиків дискредитувати полоненого». Не тільки Без'язикова намагалися дискредитувати. Були звичайні солдати, були люди, яких самі бойовики вважали суперполоненими. Тобто полонені, за яких можна отримати 15 осіб», - зазначив адвокат Олег Веремеєнко.

В свою чергу, прокурор заявляє, що з розшифрованих розмов випливає, що Без'язиков не був військовополоненим.

«Він, згідно з ієрархією, займав не останню позицію в цій організації, даючи вказівки і доручення іншим членам терористичної організації», – прокоментували в прокуратурі.

Як повідомлялося, в грудні суд продовжив запобіжний захід Без'язикову ще на два місяці - до 11 лютого.

Нагадаємо, Без'язиков потрапив в полон 16 серпня 2014 в Степанівці Донецької області. За його словами, туди він поїхав за тілами загиблих. Військового звільнили з полону 5 липня 2016 року в результаті спецоперації СБУ.

14 грудня Без'язикова заарештували без визначення розміру застави. Його звинуватили у державній зраді. На суді він заявив, що брав участь в інсценуванні бойовиків, оскільки побоювався за своє життя.