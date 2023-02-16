Зенітка Gepard

Словаччина кілька тижнів не пропускає німецькі гаубиці з України на ремонт через нібито «невирішені юридичні питання». Як повідомляє «Європейська правда», про це пише видання Business Insider із посиланням на поінформовані джерела в німецькому уряді.

Як йдеться в матеріалі видання, ще у середині грудня компанія Kraus-Maffei Wegmann (KMW) створила ремонтний центр поблизу словацького міста Міхаловце на кордоні з Україною від імені Збройних сил Німеччини, щоб відновити роботу зламаних артилерійських установок, зеніток Gepard, або реактивних систем залпового вогню M270.

За даними видання, на кордоні стоять 15 несправних гаубиць. Німецьке Міністерство оборони час від часу перевозить зброю через сусідні країни ЄС, що означає не лише сотні кілометрів обʼїзних шляхів, але й, перш за все, значну втрату часу на ремонт. Пускові установки MARS і зенітки Gepard також будуть частково відремонтовані в Німеччині.

Поки незрозуміло, чому Словаччина реагує таким чином, попри відповідну урядову угоду. Німецька сторона визнає, що деякі юридичні питання, повʼязані з ремонтним центром, були проігноровані через швидкість, з якою угода була укладена наприкінці минулого року.

Видання пише, що у ситуацію довелося втрутитися навіть канцлеру Олафу Шольцу. У телефонній розмові минулого тижня виконуючий обовʼязки глави уряду Словаччини Едуард Гегер запевнив Шольца, що проблема буде вирішена швидко.

Нагадаємо, що уряд Німеччини підписав контракти з компанією Rheinmetall на відновлення виробництва боєприпасів для зенітних установок Gepard, які він надав раніше Україні.