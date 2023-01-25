Танк Т-72 словацьких військових

Словаччина готова відправити Україні 30 танків Т-72 "хоч завтра" за умови, що зможе отримати натомість західні танки, заявив під час онлайн-брифінгу в середу, 25 січня, міністр оборони Словаччини Ярослав Надь. Він також повідомив, що Словаччина готова обговорити передачу Україні винищувачів МіГ-29.

«1 жовтня ми ухвалили рішення не використовувати винищувачі МіГ-29. Вони зараз перебувають на одній із баз. І зараз ми готові обговорити передачу Україні цих літаків. Чекаємо на рішення уряду Словаччини. І звичайно, ми враховуватимемо зацікавленість уряду України, а також згоду союзників на цю передачу», – сказав Надь, додавши, що питання обговорюється, пише LIGA.net.

Він також заявив, що Словаччина готова передати Україні 30 танків Т-72.

«У нас ще є 30 танків Т-72, ​​і ми готові відправити їх Україні хоч завтра, якщо буде можливість отримати натомість західні танки – "Леопарди" або будь-які інші», – сказав Надь.

Як повідомляв ZAXID.NET, з 1 вересня польські винищувачі почали чергувати у повітряному просторі Словаччини згідно з домовленістю між Варшавою і Братиславою щодо захисту повітряного простору Словаччини. Вважалося, що ця угода відкриває шлях для передачі словацьких МіГ-29 Україні, а Словаччина отримає замість них західні винищувачі.