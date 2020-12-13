Національна Рада Словаччини збирається провести в четвер, 17 грудня, позачергове засідання, де розгляне зміни до конституції, які регулюють продовження надзвичайного стану, введений через пандемію коронавірусу. Про це 13 грудня повідомив словацький новинний сайт Aktuality.

Як уточнює видання, депутати планують внести зміни до закону про державну безпеку. У новій редакції уряд Словаччини матиме законні підстави щоразу продовжувати надзвичайний стан на 40 днів. Утім його продовження попередньо має бути затверджено парламентом не пізніше ніж за 20 днів до завершення чинного надзвичайного стану.

Крім того, парламент планує розглянути іншу конституційну норму, яка стосується повноважень Конституційного Суду. Депутати планують надати йому можливість перегляду рішення про продовження дії надзвичайного стану.

Зауважимо, що Словаччина вводила надзвичайний стан у 2020 році через пандемію коронавірусу щонайменше два рази. Вперше його запровадили під час першої хвилі пандемії. Він тривав 90 днів – з 16 березня по 14 червня.

Уряд повторно запровадив надзвичайний стан з 1 жовтня, який мав тривати до 15 листопада. Однак 11 листопада його продовжили ще на 45 днів.