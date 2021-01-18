Словаччина, де мешкає близько 5,5 млн людей, повторно проведе всенаціональне тестування на коронавірус. Ще в жовтні-листопаді 2020 року їй вдалося протестувати практично всіх жителів країни старше 10 років.

Як пише Associated Press, тестування розпочинається у понеділок, 18 січня та триватиме щонайменше дев’ять днів – до 26 січня.

Тестування не є обов’язковим, однак, згідно із новими карантинними обмеженнями, які діятимуть з 27 січня, вийти на роботу зможуть лише люди із негативним тестом на Covid-19.

З початку пандемії коронавірусу в Словаччині виявили 223 тис. випадків заворювання. Одужали 167 тис. людей, померли – близько 3,4 тис.

Нагадаємо, що Словаччина вперше запустила всенаціональне тестування на коронавірус 31 жовтня 2020 року. Всього протестували близько 5 млн громадян, тобто майже все населення. В цілому, близько 1% учасників тестування отримали позитивний результат.