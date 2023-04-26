Словенські БМП Valuk мають великий запас ходу

Словенія цього тижня в умовах повної секретності завершила доставку в Україну 20 БМП Valuk – броньованих машин типу Pandur, повідомляє словенське видання 24ur із посиланням на свої джерела.

Як йдеться в публікації, операція з передачі тривала кілька місяців, оскільки бронетехніку потрібно було підготувати, обслужити та транспортувати. Бойові машини піхоти доставляли літаком до однієї з сусідніх країн.

Журналісти зазначили, що Словенія має можливість використати стратегічний транспортний літак C17, на якому можна було б помістити по чотири БМП Valuk. Ймовірно, машини доставили до одного з двох логістичних центрів збору допомоги Україні в Польщі чи Словаччині.

Офіційно словенська влада не підтверджувала надання Україні цих БМП. Журналісти припустили, що офіційної інформації про ці постачання не буде ще деякий час.

Міністерство оборони Словенії не коментує інформацію про типи й обсяги військової допомоги Україні. Там зазначили, що рішення словенського уряду щодо військової допомоги є непублічними.

БМП Valuk озброєні 40-мм автоматичними гранатометами або 12,7-мм кулеметами. Загалом Словенія має 85 таких БМП, які стоять на озброєнні цієї країни вже 24 роки. Вони призначені для перевезення піхоти та захисту її від протипіхотних мін і піхотного озброєння калібру до 12,7 мм.

Запас ходу БМП Valuk досить великий: близько 600 кілометрів по дорозі та від 200 до 300 кілометрів по бездоріжжю.

Зазначимо, що населення Словенії становить менше ніж 2 млн людей. Ця держава приєдналася до спільної закупівлі снарядів для України.