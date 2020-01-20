14-річне службове авто мера Львова продали з аукціону за 220 тис. грн

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У понеділок, 20 січня, відбувся аукціон з продажу службового авто міського голови Львова Андрія Садового. Легкове авто Toyota Camry 2006 року випуску продали за 220 тис. грн.

Стартова ціна автомобіля Toyota Camry (об’єм двигуна – 3,4 тис. см3, пробіг – 267881 км) становила 110,2 тис. грн). Мерія провела уже другий аукціон з продажу цього авто, оскільки на попередній не зареєструвався жоден учасник. Згідно з законодавством, ціну автомобіля довелось знизити вдвічі – з 220,5 тис. грн до 110,2 тис. грн. ЛКП «Ратуша-сервіс» виставила авто на продаж, оскільки воно було уже амортизоване та потребує капіталовкладень.

Після того, як на перший аукціон ніхто не подався, мерія навіть виставляла на огляд автомобіль у внутрішньому дворі Ратуші. Після розголосу у аукціоні з продажу авто взяв участь 31 учасник. Переможцем аукціону став Богдан Іваничко, що запропонував придбати Toyota Camry за 220 тис. грн, тобто вдвічі дорожче від стартової ціни лоту. Його пропозиція всього на 22 грн відрізнялась від кінцевої ставки іншого учасника Максима Марчука.

За даними Львівської мерії, усі виручені від продажу авто кошти передадуть на потреби військових.