Смартфон з підтримкою 4G – найкращий подарунок на Новий рік

Мобільні оператори щороку звітують про стрімке зростання кількості смартфонів в їх мережах. Але не всі «розумні» телефони підтримують 4G.

Уже зараз навіть недорогі смартфони обладнують сканером відбитка пальця, який замінює пароль. Смартфон з NFC навіть може замінити банківську карту: якщо завантажити додаток, в магазинах можна розраховуватися, приклавши девайс до терміналу. Українці вже зараз активно користуються сучасними смартфонами, які підтримують не тільки 3G, але і 4G. Наприклад, найбільший мобільний оператор України – Київстар – заявив, що 40% смартфонів у його мережі підтримують зв'язок четвертого покоління. Йдеться про мільйони українців.

А напередодні новорічних свят – з'являється ще більше можливостей придбати сучасний смартфон на вигідних умовах. Спеціально перед Новим роком Київстар запустив масштабні акції, які триватимуть до 31 січня. Якщо купувати смартфон у фірмових магазинах оператора – Київстар поверне 20% від вартості девайса на мобільний рахунок свого абонента: якщо ви купите телефон за 6000 гривень, 1200 гривень підуть на рахунок, і ви зможете скористатися цими грошима на всі послуги мобільного оператора: абонентську плату, роумінг, дзвінки за кордон та інше (окрім контент-послуг). Бонус можна нарахувати на один номер, або розділити між двома номерами зробивши таким чином приємний подарунок друзям чи рідним.

Для контрактних абонентів Київстар пропонує розстрочку на 20 місяців без комісії. При цьому оператор сплатить 2 останніх платежу розстрочки замість свого абонента.