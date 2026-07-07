14-річна дівчина загниула під час тренувань у травні 2023 року

Правоохоронці Тернопільщини завершили розслідування смерті 14-річної школярки під час тренувань на санній трасі у Кременці. Обвинувальний акт вже передали у суд. Про це повідомили в прокуратурі Тернопільської області у вівторок, 7 липня.

У смерті юної спортсменки, яка трапилася 24 травня 2023 року на території Кременецької обласної дитячої спортивної школи із санного спорту, обвинувачують директора цієї школи. Посадовець був відповідальний за безпеку під час тренувань на санній трасі.

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За даними слідства, директор обіймав посаду з 1990 року і відповідав за технічний стан траси, її ремонт і безпечну експлуатацію. Водночас об’єкт був зношений приблизно на 80%: бетонні опори та дерев’яний настил перебували в аварійному стані. Попри це керівник не організував технічного обстеження і не ініціював капітального ремонту. Більше того, знаючи про небезпечний стан споруди, у січні 2023 року він уклав договір про передачу траси в оренду для проведення тренувань.

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У травні 2023 року під час одного із занять 14-річна спортсменка спускалася трасою на спеціальних літніх санах. Під час цього одна з дерев’яних дощок проламалася і проштрикнула наскрізь дитину. Дівчина загинула на місці від масивної кровотечі.

Висновки експертиз підтвердили – саме незадовільний технічний стан траси спричинив загибель неповнолітньої. Директору повідомили про підозру у квітні цього року. Йому інкримінують неналежне виконання службових обов’язків, що призвело до тяжких наслідків – загибелі дитини. Санкція статті КК України передбачає ув’язнення на строк до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років та зі штрафом до 12 750 грн.

За даними YouСontrol, з 1999 року посаду керівника Кременецької обласної дитячо-юнацької спортивної школи «Колос» із санного спорту обіймає Анатолій Малищик.