Сміттєзвалище біля Новояворівська, яке загорілося через підпал сухої трави, гасили три дні

Від ранку неділі, 10 березня, горіло сміттєзвалище неподалік Новояворівська. Пожежу гасили понад півсотні рятувальників. Неконтрольований вогонь охопив майже гектар території. У вівторок пообіді його таки приборкали. Надзвичайники безперервно заливали водою тліючий непотріб.

На третій день рятувальникам залишалося ліквідувати тління на площі у понад тисячу квадратних метрів. Приборкати вогонь швидше завадила вітряна погода. А техніка грузла у багнюці на вщерть залитому полігоні.

Начальник управління реагування на надзвичайні ситуації ГУ ДСНС Львіщини Ігор Ущапівський розповідає: «На гасіння вплинули погодні умови: вітер швидко розносить полум’я, а через багнюку машини грузнуть. Та й далеко до джерел водопостачання — аж 2 кілометри. Це все впливає на гасіння. Нам довелося шукати проміжну ємність, в яку перекачували воду, а вже з цієї ємності забирали воду і подавали її на гасіння».

Причиною масштабної пожежі на Яворівщині став підпал сухостою та чагарників. Через пориви вітру вогонь швидко перекинувся з поля на сміттєзвалище. Ядучий дим вкрив усе навколо.

Михайло працює охоронцем на підприємстві, що працює поруч зі сміттєзвалищем. Каже, що бачив поширення пожежі: «Все почалося з підпалу трави. Вітер підхопив усе і поніс на смітник. Ось вам і пожежа. А який звідти дим йшов! Без захисної маски дихати було неможливо».

Жителі села Терновиця, що неподалік звалища, знають і про підпали сухої трави, і про можливі наслідки. Кажуть, що злякалися, коли почули про горіння сміттєзвалища. Розповідають: «Усі б боялися, якщо їхня домівка могла згоріти. Знаємо, що підпали сухої трави — небезпечно, бо вітер може швидко поширитися і перекинутися на домівки».

До гасіння пожежі залучили понад півсотні рятувальників та 8 одиниць спецтехніки.