Щорічно «Асоціація платників податків України» проводить престижний Всеукраїнський рейтинг «Сумлінні платники податків», основна мета якого відзначити найкращі підприємницькі структури, які дотримуються податкової культури, сплачуючи податки, і активно підтримують розвиток держави. Конкурс відбувається у два тури – на обласному і всеукраїнському рівнях. Цьогоріч компанія «Снєжка-Україна» стала переможцем в обласному турі Всеукраїнського рейтингу «Сумлінні платники податків – 2020» Львівщини у категорії «Великі платники податків».

Компанія «Снєжка-Україна» – відомий виробник лакофарбової продукції, що входить до міжнародної Групи «Śnieżka» – повсякчас у своїй діяльності дотримується високої культури ведення бізнесу, відповідально і сумлінно сплачує податки, активно реалізує різні соціальні ініціативи як на місцевому, так і на загальнодержавному рівнях, створює нові робочі місця.

«Відзнака «Сумлінні платники податків – 2020» у Львівській області – це успішний результат щоденної діяльності усього колективу підприємства та його професіоналізму. «Снєжка-Україна», незважаючи на виклики часу в умовах пандемії, зуміла вистояти і продемонструвати хороші показники діяльності, забезпечивши своїх працівників роботою, добробутом. Тішить і те, що у нелегкі часи, в період обмежувальних заходів, нам вдалося якісно налагодити виробничі й організаційні процеси та співпрацю із нашими бізнес-партнерами – все це посприяло ефективності у роботі нашого підприємства і здобути статус «Сумлінного платника податків – 2020», – розповів генеральний директор ТзОВ «Снєжка-Україна» Марек Павлусь.

Учора, 19 жовтня 2021 року, Львівська обласна рейтингова комісія визначила переможців обласного туру Всеукраїнського рейтингу «Сумлінні платники податків - 2020», які отримали відповідні нагороди за відповідальне виконання податкових зобов'язань. Відзнаки вручали Голова Львівської ОДА Максим Козицький, начальниця Західного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків Ірина Короткова, голова Ради Територіального відділення Асоціації платників податків України у Львівській області Лілія Долінська. Варто додати, що «Снєжка-Україна» увійшла в трійку переможців великих «Сумлінних платників податків - 2020» Львівщини.