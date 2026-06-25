Сокальську кераміку внесли до нематеріальної культурної спадщини України
Особливості оздоб та створення кераміки
Мистецтво створення сокальської кераміки зарахували до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Це вже 12-й елемент зі Львівщини, який внесли у цей перелік. Про це 24 червня повідомив Департамент з питань культури, національностей та релігій Львівської ОДА.
Гончарне ремесло Сокальщини відоме ще з XV століття. Сокальська кераміка має такі особливості:
- широкі, лапідарні мазки зеленого, жовтого й брунатного кольорів на білому тлі;
- великі виразні композиції із птахами, гілками, пишними квітами, соняшниками, розетами чи навіть годинником;
- такими візерунками прикрашають кахлі, тарелі, баньки, дзбанки, миски та посуд для води чи олії.
Особливою є і технологія виготовлення сокальської кераміки. Вона багатоступенева, проте заснована на традиційних прийомах ручного гончарства.
«Від підготовки глини й формування виробу на гончарному колі – до покриття білим ангобом, ритування, випалів і нанесення полив – кожен етап вимагає майстерності, терпіння та глибокого знання ремесла. Саме так народжується кераміка, в якій збережено не лише техніку, а й пам’ять про місце, людей та їхню культуру», – наголошують у департаменті.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
фото департаменту культури
На підставі рішення експертної ради з питань нематеріальної культурної спадщини Міністерство культури внесло сокальську кераміку до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України накзом від 23 червня.
Це вже 12-й елемент нематеріальної культурної спадщини зі Львівщини, який внесли у Національний перелік. Раніше до нього увійшли такі елементи:
• яворівська дерев’яна забавка;
• яворівський пиріг;
• різдвяна сферична звізда (Жовківщина);
• надсянська говірка;
• глинянський візерунковий текстиль;
• городоцький шов;
• дзвонарство;
• бойківська писанка;
• засипана капуста Жидачівщини;
• сокальська сорочка;
• обряд «Заплітання долі» зі Стрийщини.