Сокальська кераміка оздоблюється здебільшого трьома кольорами

Мистецтво створення сокальської кераміки зарахували до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Це вже 12-й елемент зі Львівщини, який внесли у цей перелік. Про це 24 червня повідомив Департамент з питань культури, національностей та релігій Львівської ОДА.

Гончарне ремесло Сокальщини відоме ще з XV століття. Сокальська кераміка має такі особливості:

широкі, лапідарні мазки зеленого, жовтого й брунатного кольорів на білому тлі;

великі виразні композиції із птахами, гілками, пишними квітами, соняшниками, розетами чи навіть годинником;

такими візерунками прикрашають кахлі, тарелі, баньки, дзбанки, миски та посуд для води чи олії.

Особливою є і технологія виготовлення сокальської кераміки. Вона багатоступенева, проте заснована на традиційних прийомах ручного гончарства.

«Від підготовки глини й формування виробу на гончарному колі – до покриття білим ангобом, ритування, випалів і нанесення полив – кожен етап вимагає майстерності, терпіння та глибокого знання ремесла. Саме так народжується кераміка, в якій збережено не лише техніку, а й пам’ять про місце, людей та їхню культуру», – наголошують у департаменті.

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фото департаменту культури

На підставі рішення експертної ради з питань нематеріальної культурної спадщини Міністерство культури внесло сокальську кераміку до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України накзом від 23 червня.

Це вже 12-й елемент нематеріальної культурної спадщини зі Львівщини, який внесли у Національний перелік. Раніше до нього увійшли такі елементи:

• яворівська дерев’яна забавка;

• яворівський пиріг;

• різдвяна сферична звізда (Жовківщина);

• надсянська говірка;

• глинянський візерунковий текстиль;

• городоцький шов;

• дзвонарство;

• бойківська писанка;

• засипана капуста Жидачівщини;

• сокальська сорочка;

• обряд «Заплітання долі» зі Стрийщини.