Дубровицький районний суд виніс вирок старшому солдату ЗСУ за створення й поширення відеозапису, в якому він закликав вбити 450 депутатів Верховної Ради України. За це йому призначили рік іспитового терміну.

Як йдеться у вироку суду від 26 квітня, наприкінці липня 2022 року мінометник ЗСУ Олександр К., який був невдоволений чинною владою, а також втратами, які несли військовослужбовці на фронті, записав на свій телефон відео, в якому закликав знищити із застосуванням зброї 450 депутатів Верховної Ради України. Пізніше обвинувачений поширив відеозапис у Facebook, Viber, ТікТок і Telegram. Кількість людей, які переглянули відео, правоохоронці не встановили.

Відомо, що обвинувачений записав відео під час служби, коли перебував на території Висоцької тергромади Сарненського району. У суді свою вину визнав. Зазначив, що зробив для себе відповідні висновки, а також просить суд суворо його не карати, оскільки утримує двох дітей п’яти та семи років.

Суддя Ірина Оборонова визнала військовослужбовця винним за ч.2 ст.109 ККУ (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій) й призначила рік іспитового терміну. Крім того, обвинувачений має заплатити 14 127 грн за залучення експертів. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.