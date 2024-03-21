Жителя Бучача, що на Тернопільщині, ув’язнили на 3 роки і конфіскували майно за заклики до повалення конституційного ладу. В суді чоловік розповів, що був не задоволений роботою поліції і в соцмережах закликав вбивати чиновників та правоохоронців. Захисники обвинуваченого подавали апеляцію, однак апеляційний суд залишив вирок першої інстанції в силі.

Працівники поліції та прокуратури встановили, що мешканець міста Бучач з кінця листопада 2019 року до середини липня 2020 року закликав до насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади в Україні. Свої вилови і заклики він розміщував на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook, повідомили в прокуратурі Тернопільщини.

Також чоловік у публікаціях писав, що треба вбивати чиновників і правоохоронців. В суді обвинувачений свої дії пояснював тим, що 23 січня 2017 року в нього ніби-то викрали автомобіль. Однак, на його думку, правоохоронці не вжили всіх заходів для розшуку транспорту.

Правоохоронці пред’явили йому підозру за ч. 3 ст. 109 КК України (Публічні заклики до насильницької зміни, повалення конституційного ладу та захоплення державної влади). Бучацький районний суд засудив місцевого жителя до 3 років позбавлення волі з конфіскацією майна, що є його приватною власністю, окрім житла. Суд апеляційної інстанції під час розгляду справи залишив у силі вирок суду першої інстанції. Рішення вже вступило в законну силу.