На Тернопільщині суд засудив двох жителів Бережан до 7 років в'язниці за те, що вони до смерті побили свого знайомого. Трагедія сталася вранці 8 березня 2023 року в районному центрів. Чоловіки разом випивали, однак в один момент двоє товаришів напали на друга і сильно побили його. Від отриманих травм він помер увечері того ж дня. В суді батько загиблого зазначив, що знайомі його сина постійно знущалися з нього і відбирали гроші.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що обидвоє обвинувачених, Володимир Лило та Андрій Костельний, вранці 8 березня 2023 року перебували в помешканні 42-річного знайомого. Там чоловіки влаштували застілля і святкували міжнародний жіночий день. Між гостями та господарем виникла суперечка. Володимир Лило та Андрій Костельний почали по черзі завдавати удари кулаками та ногами по голові, шиї, тулубі, верхніх та нижніх кінцівках потерпілого. Від побиття чоловік впав на підлогу на кухні.

«Через короткий проміжок часу 42-річний господар встав із підлоги, однак зловмисники взяли дерев’яні табуретки та ніжки від стола і почали знову бити бережанця. Після ударів чоловік впав знову на підлогу. Він отримав травми голови, тулуба, рук і ніг, переломи ребер. Згідно з висновком судмедексперта, смерть потерпілого настала від масивних забоїв м’яких тканин, що призвело до внутрішньої кровотечі та масивної крововтрати», – йдеться у вироку Бережанського районного суду від 6 березня.

Тіло загиблого господаря виявив в помешканні дільничий поліцейський. Він увечері прийшов до будинку, оскільки один із чоловіків стояв в нього на обліку за раніше вчиненні злочини. В приміщенні, окрім загиблого, перебував один із нападників, який спав. Інший на той момент вийшов в магазин.

В суді чоловіки пояснили, що напали на свого знайомого і побили його, бо він спочатку почав нецензурно висловлюватися в їхній бік, а потім взагалі погрожував ножем. Обвинувачені визнали свою вину і щиро розкаялися. Суддя Олена Данилів також заслухала свідчення батька 42-річного загиблого бережанця. Він зазначив, що нападники були раніше знайомі з його сином, який мав інвалідність. Чоловіки часто знущалися з нього і відбирали гроші з пенсії. Деколи загиблий навіть не мав за що купити собі їжі.

Суддя визнала винними Володимира Лило та Андрія Костельного і призначила покарання у вигляді позбавлення волі. Одному із обвинувачених присудила 7 років 4 місяці ув’язнення, а іншому – 7 років 6 місяців. Чоловіки також повинні виплатити батькові загиблого 500 тис. грн моральної шкоди та понад 76 тис. грн матеріально шкоди. Окрім того, обвинувачені змушені відшкодувати в державний бюджет понад 64 тис. грн за проведення судових експертиз. На вирок Бережанського районного суду можу бути подана апеляційна скарга.