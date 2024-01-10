Гелікоптери ООН в аеропорту Могадішо в 2022 році після участі в місії з евакуації поранених сомалійських солдатів

У центральній частині Сомалі озброєне ісламістське угруповання «Аль-Шабаб» захопило гелікоптер Організації Об’єднаних Націй, на борту якого перебувало приблизно вісім-десять людей: пасажири та члени екіпажу. Про це у середу, 10 січня, повідомило BBC із посиланням на міністра безпеки регіону Галмудуг Мохамеда Абді Адана.

Гелікоптер перевозив медичне обладнання та мав транспортувати поранених солдатів з регіону Галгудуд. Він приземлився на контрольованій угрупованням території в центральній частині Сомалі. Наразі невідомо була це вимушена посадка чи помилкова. За даними Washington Рost, бойовики підпалили гелікоптер, один член екіпажу загинув, двоє вважаються зниклими безвісти і, можливо, втекли, а решта були взяті в полон.

Захоплення гелікоптера підтвердив BBC міністр безпеки регіону Галмудуг Мохамед Абді Адан. Як повідомив агентству Reuters сомалійський військовий майор Хасан Алі, на борту гелікоптера перебувало кілька іноземців та двоє сомалійців.

Гелікоптер ООН прямував до міста Вісіл поблизу лінії фронту урядових сил проти «Аль-Шабаб».

«Аль-Шабаб» контролює значні частини південного та центрального Сомалі. Угруповання пов’язане з Аль-Каїдою та веде жорстокі повстанські дії майже 20 років.

В ООН поки що ніяк не прокоментували подію.