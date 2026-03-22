Денна температура повітря сягатиме місцями 16°С

Синоптики розповіли, якою буде погода у Львові та області із 23 по 28 березня. Збережеться тепла погода без опадів. Денна температура повітря сягатиме місцями 16°С.

Як повідомили у Львівському гідрометцентрі, у понеділок, 23 березня, на Львівщині буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-східний, 7 – 12 м/с. Температура вночі від 2°С морозу до 3°С тепла, вдень 9 – 14°С тепла. По місту Львову: температура вночі 0 – 2°С тепла, вдень 11 – 13°С тепла.

За даними Укргідрометцентру, у вівторок, 24 березня, у Львові буде хмарно з проясненнями, денна температура повітря становитиме близько 12°С. Опадів не прогнозують.

У середу, 25 березня, у Львові буде близько 11°С тепла, також без опадів. Вночі температура повітря становитиме близько 6°С тепла.

У четвер, 26 березня, у Львові потепліє до 14°С, без істотних опадів.

У п’ятницю, 27 березня, у Львові буде сонячно, денна температура повітря становитиме близько 15°С тепла. Опадів не прогнозують.

У суботу, 28 березня, у Львові потепліє до 16°С тепла.