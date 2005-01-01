Сотні львів’ян починають свій день із безкоштовних занять йогою у парку

У нашому місті триває Lviv Yoga challenge, упродовж якого щодня всі охочі безкоштовно можуть відкривати можливості свого тіла, зміцнювати здоров’я та просто набиратися хорошого настрою. Заняття починаються о 8:00 на верхній галявині парку Франка.

Аби передати початківцям свої знання, тренери обрали популярний напрямок ‒ хатха-йогу. Кажуть, вона під силу кожному і дозволяє помітити результат уже після першого заняття. Тут дотримуються твердження східної медицини, що основа здоров’я ‒ хребет.

Тренер Ілля Кузьма розповідає: «Гарне збалансоване тренування передбачає пропрацювання цієї ділянки тіла максимально під різними кутами. Ми скручуємося, прогинаємося, нахиляємося. Тобто робимо максимальні амплітуди, щоби наш хребет трішки прокинувся».

Тренування порівнюють із коралями, де кожна вправа ‒ це намистина. А нитка ‒ це дихання. Воно має бути рівним та збалансованим, аби не виникало дискомфорту. Працювати радять на межі можливості, але без перенапруги. Завершуються заняття спільним виконанням мантр.

Учасниця Lviv Yoga challenge Аня Салямон ділиться враженнями: «Ой, та це дуже круто, серйозно! Іноді буває, що весь день хочеш спати. А тут ти зранку встав, пішов на йогу, на роботу і так класно почуваєшся. І наступного ранку прокидаєшся знову із захватом, хочеш іти сюди». Ще одна учасниця Катя Христіна, яка прийшла на тренування із чоловіком та дитиною, додає: «Відчуваєш себе більш розслабленою, в гармонії. Потім день просто позитивом наповнений».

Ідея проекту ‒ заохотити людей сприймати йогу як спосіб життя. Організаторка Lviv Yoga challenge Марічка Кропатницька розповідає: «Психологи кажуть, що 21 день ‒ це саме той час, за який випрацьовується звичка. Ми взяли 22, щоб напевно».

А 23 і 24 червня відбудеться масштабний Lviv Yoga Day просто неба на площі Ринок.