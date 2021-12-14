Американська компанія SpaceX запускає новий проект – вона витягуватиме вуглекислий газ з атмосфери Землі і перетворюватиме його на ракетне паливо. Відповідну ініціативу анонсував керівник компанії Ілон Маск.

Він написав два короткі повідомлення у Twitter, у яких закликав приєднуватися усіх, кому цікава ця тема і наголосив, що це буде важливо для майбутніх польотів і колонізації Марса. Як відомо, зараз компанія готова до першого орбітального польоту міжпланетного корабля Starship. Попередньо, він відбудеться в січні 2022 року. Політ призначений для доставки вантажів та людей на навколоземну орбіту, Місяць та Марс.

SpaceX is starting a program to take CO2 out of atmosphere & turn it into rocket fuel. Please join if interested. — Elon Musk (@elonmusk) December 13, 2021

Will also be important for Mars — Elon Musk (@elonmusk) December 13, 2021

Очільник і засновник SpaceX не надав жодних подробиць про програму з переробки вуглекислого газу на ракетне паливо, але ITC.ua нагадує, що на початку року Ілон Маск виділив 100 млн доларів на конкурс X Prize зі створення технології вловлювання вуглекислого газу. Starship працює на паливній парі метан-кисень. Поглинений з повітря вуглекислий газ можна перетворити на метан шляхом каталітичної реакції з воднем (реакція Сабатьє)). У той же час атмосфера Марса на 96% складається з вуглекислого газу, тому з технологією вловлювання CO2 потенційно можна буде налагодити виробництво ракетного палива на Марсі.

Як повідомляв ZAXID.NET, напередодні авторитетний американський журнал Time надав Ілону Маску звання «Людина року-2021», а керівник SpaceX укотре заявив, що головне для нього – «зробити життя багатопланетним і дозволити людству стати космічною цивілізацією».