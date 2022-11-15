Із 24 лютого на українських територіях уже знешкоджено понад 271 тис. мін та вибухонебезпечних предметів

У межах навчальної місії ЄС Кіпр та Латвія навчатимуть українських військових розмінуванню. Про це під час зустрічі міністрів оборони ЄС, яка відбувається у Брюсселі, розповів міністр оборони Кіпру Хараламбос Петрідес.

За його словами, враховуючи наслідки бойових дій в Україні, основну увагу Кіпру буде зосереджено саме на розмінуванні. Кіпрські інструктори працюватимуть у навчальному центрі в Німеччині.

Також розмінуванню українських фахівців навчатимуть інструктори з Латвії.

Міністр оборони країни Артіс Пабрікс підкреслив, що Латвія працюватиме над допомогою Україні як самостійно, так і в рамках загальноєвропейських ініціатив.

«Ми маємо подумати також про подальшу допомогу у відновленні України, у розмінуванні, у підготовці всього суспільства до поствоєнної ситуації. Росіяни залишають по собі варварський безлад, зруйновану інфраструктуру, країна замінована. Тож хтось має допомогти очистити її якомога швидше», – сказав Артіс Пабрікс, повідомив «Укрінформ».

Він також зазначив, що Латвія розроблятиме ініціативи для повоєнного відновлення України.

Також Україна вже отримує допомогу у розмінуванні від США, Канади і Великої Британії, Данії, Норвегії, Естонії, Австрії, Польщі, Японії, Швейцарії, Швеції, Словаччини та структури ООН.

За словами президента Володимира Зеленського, станом на 10 листопада, ще до остаточної деокупації Херсонщини, залишалося очистити від мін близько 170 тис. кв км українських територій. За даними ДСНС, із 24 лютого вже знешкоджено понад 271 тис. мін та вибухонебезпечних предметів.