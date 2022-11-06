Спецназ СБУ знищив три ворожі БМП на Харківщині
Суспільство — Андрій Стець, 0 0
0 0
Після удару по цілях відбулася детонація боєкомплекту
Бійці спецназу «Альфа» одним ударом знищили одразу три БМП росіян на Харківському напрямку. Про це повідомила прес-служба СБУ у неділю, 6 листопада.
«Ще три спалені БМП на Харківському напрямку – робота спеців ЦСО «А» СБУ. Наші спецназівці виявили місце скупчення техніки та знищили цілі вогнем зі 120-мм міномету», – йдеться у повідомленні.
відео СБУ
Як зазначають військові, після удару по цілях відбулася детонація боєкомплекту.
Нагадаємо, раніше українські зенітники показали відео знищення російського Мі-8 на Донеччині.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter