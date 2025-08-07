Віткофф, ймовірно, поінформував союзників про свою зустріч з Путіним у Москві напередодні

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф провів розмову з безпековими радниками України та європейських партнерів. Перемовини продовжаться в п’ятницю, 8 серпня. Про це йдеться в дописі президента в соцмережах.

За словами президента, безпекові радники провели «доволі довгу розмову, дуже детальну» і з «вагомим складом учасників».

«На розмові домовилися завтра продовжити: багато ще треба попрацювати. Україна, як і завжди, буде працювати продуктивно. Нам потрібен достойний мир», – написав Володимир Зеленський.

Зауважимо, президент не озвучив склад учасників перемовин на рівні безпекових радників.

Водночас за даними джерел видання Axios, участь у відеоконференції зі Стівом Віткоффом взяли представники України, Фінляндії, Франції, Німеччини, Італії та Великої Британії.

Видання писало, що спецпосланець США мав поінформувати союзників про свою зустріч з російським лідером Владіміром Путіним у Москві 6 серпня, а також обговорити можливу зустріч Трампа з Путіним.

Нагадаємо, 6 серпня президент США Дональд Трамп повідомив, що зустріч його спецпосланця Стіва Віткоффа із російським лідером Владіміром Путіним у Москві була «дуже продуктивною» та сторонам вдалось досягнути «великого прогресу».

Після цього президенти Дональд Трамп, Володимир Зеленський та європейські партнери обговорили перемовини Віткоффа із Путіним. За результатами розмови українська сторона запропонувала, аби представники Києва, Вашингтона та партнерів сформували спільну позицію на рівні радників з безпеки.