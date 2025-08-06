Адміністрація Дональда Трампа планує запровадити обіцяні вторинні санкції проти РФ 8 серпня

Президент США Дональд Трамп заявив, що сьогоднішня зустріч його спецпосланця Стіва Віткоффа із російським лідером Владіміром Путіним у Москві була «дуже продуктивною» та сторонам вдалось досягнути «великого прогресу». Про це Трамп написав у власній соцмережі Truth Social.

«Мій спецпосланець Стів Віткофф щойно провів дуже продуктивну зустріч з російським президентом Владіміром Путіним. Було досягнуто великого прогресу! Після цього я поінформував деяких наших європейських союзників. Усі згодні, що ця війна має добігти кінця, і ми працюватимемо над цим найближчими днями й тижнями. Дякую за увагу!», – ідеться в повідомленні.

Скриншот допису Дональда Трампа в Truth Social

Згодом президент Володимир Зеленський повідомив, що розмовляв з президентом Дональдом Трампом, щоб обговорити результати перемовин Стіва Віткоффа з Владіміром Путіним.



«Наша спільна позиція з партнерами абсолютно чітка: війна має завершитись. І це має бути чесне завершення. У розмові також взяли участь європейські лідери, і я вдячний кожному з них за підтримку. Ми обговорили те, що було озвучено в Москві», – розповів Зеленський.

Зеленський провів телефонну розмову з Трампом 6 серпня (Фото з телеграм-каналу президента)

Раніше пресслужба президента Росії писала, що зустріч Віткоффа з Путіним тривала близько трьох годин. За словами помічника російського диктатора Юрія Ушакова, під час зустрічі обговорювали війну в Україні та перспективи розвитку стратегічного партнерства між Росією та США.

«З нашого боку, зокрема, по українському питанню були передані деякі сигнали, відповідні сигнали було отримано й від президента Трампа», – сказав Ушаков.

За даними агентства Reuters, у п’ятницю, 8 серпня, адміністрація Дональда Трампа планує оголосити про вторинні санкції проти Росії.

Зі слів джерела видання з Білого дому, «росіяни зацікавлені в продовженні діалогу зі США», про що свідчить зустріч спецпосланника США Стіва Віткоффа з главою Кремля Владіміром Путіним.

Нагадаємо, 28 липня Дональд Трамп заявив про скорочення терміну, наданого Путіну для припинення війни проти України. Президент США висунув російському диктатору новий ультиматум – припинення війни не пізніше 8 серпня.