Бербель Бас відвідала Київ 8 травня, у День пам’яті та примирення

Голова Бундестагу (німецького парламенту) Бербель Бас закликала до прискореного вступу України до Європейського Союзу, а не за десятиліття. Про це вона заявила в інтерв'ю ZDF після свого візиту до Києва, пише LIGA.net.

Вона закликала прискорити процедуру вступу до ЄС для України, щоби можна було побачити реальну перспективу. За її словами, для Києва дуже важливо мати дорожню карту та графік, щоб розуміти, коли та яким критеріям треба відповідати.

«Сподіваюся, це не займе десятиліття … тому що врешті-решт ми всі хочемо, щоб Україна була прийнята в ЄС, щоб зараз справи пішли швидше», – сказала Бас.

Голова Бундестагу додала, що українці хоч і втомилися, але все одно сповнені рішучості захищати свій народ та країну.

«Вони не здаються і хочуть вступити до ЄС», – додала Бас.

Напередодні президент Франції Еммануель Макрон заявив, що вступ України до ЄС може тривати десятиліття, якщо не змінити критерії членства. Крім того, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Україні не варто обіцяти швидке членство у Євросоюзі.