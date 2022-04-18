Американська влада заявляла про готовність прийняти до 100 тис. українців, які втікають від війни

Сполучені Штати Америки запровадили для українців, які станом на 11 квітня перебували на їхній території, статус тимчасового захисту, повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

«Радий повідомити, що анонсований на початку березня спеціальний статус (Temporary Protected Status) для громадян України, які фізично перебували в США, від сьогодні офіційно запроваджено. на прохання української сторони, дату, на період якої громадяни України мали перебувати на території США для кваліфікації на TPS, було перенесено з 1 березня на 11 квітня 2022 року! Таким чином, громадяни України, які фізично перебували на території США станом на 11 квітня зможуть скористатися цією програмою», – написав він у своєму Telegram-каналі ввечері в понеділок, 18 квітня.

Як пояснив Єрмак, статус тимчасового захисту надасть можливість українцям залишитися у США терміном до 18 місяців з можливістю подання документів на дозвіл на працевлаштування в країні.

До слова, раніше влада США заявила про готовність прийняти до 100 тис. біженців з України, які рятуються від російського вторгнення.

Нагадаємо, Євросоюз також запровадив для українців процедуру тимчасового захисту, яка надає їм доступ до ринків праці та житла, а також – до безкоштовної медицини й освіти. Зазвичай, тимчасовий захист діє рік від дати повномасштабного вторгнення, однак у разі, якщо війна триватиме, його продовжать.