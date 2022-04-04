Гуманітарна пошта від Meest

Для того, аби організувати відправку гуманітарної допомоги потрібно звернутися в одне із представництв компанії у США, Канаді, Італії, Польщі, Греції, Великобританії, Німеччині чи Франції.

У найкоротший термін відправка допомоги буде передана на склад компанії у Львові, а потім – Львівській військовій адміністрації, яка займається сортуванням та передачею посилок акредитованим благодійним організаціям в різних регіонах України.

Серед таких організацій – благодійний фонд "Крила надії", "Відкриті Очі", "Повернись живим", "Відродження захисників України", а також Львівському обласному шпиталю ветеранів війни та репресованих імені Юрія Липи, Військово-медичному клінічному центру Західного регіону, Львівському обласному клінічному перинатальному центру та ін.

Від початку війни в Україні Meest уже доставив у країну понад 3500 тонн гуманітарної допомоги.