США дозволили SpaceX запустити тисячі супутників для створення глобального інтернету

Компанія SpaceX отримала дозвіл Федеральної комісії зі зв’язку США на створення мережі супутникового інтернету Starlink, повідомило профільне видання TechCrunch. Таким чином у корпорації сподіваються, що успішне завершення програми допоможе профінансувати розробку дослідницьких апаратів.

SpaceX планує запустити 12 тисяч супутників, однак зараз є дозвіл на запуск тільки 4425. Щоб отримати дозвіл на створення більшої мережі, потрібно виконати початкове зобов’язання.

Компанія розраховує, що половина супутників вийде на орбіту до 2024 року.

«SpaceX має запустити 50% від максимального числа зазначених станцій, розмістивши їх на обговорених орбітах», – йдеться в документі.

Управління станціями хочуть розпочати не пізніше 29 березня 2024 року.

Нагадаємо, 30 березня SpaceX запустила Falcon 9 з супутниками Iridium. 6 березня SpaceX запустила Falcon 9 з 6-тонним супутником зв’язку. А 22 лютого SpaceX запустила ракету Falcon 9 з першими супутниками для роздачі глобального інтернету. Супутники зможуть обмінюватися інформацією як із терміналами на Землі, так і між собою.