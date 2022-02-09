Сполучені Штати Америки продовжуватимуть допомагати Україні озброєнням і за необхідності обсяги цієї допомоги можуть різко збільшитися. Про це заявив військовий аташе при посольстві США, повідомляє прес-служба ЗСУ.

На зустрічі з командувачем Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковником Олександром Сирським порушувалися питання ситуації навколо України та шляхи розвитку напрямів співпраці України та США.

«Представник США запевнив, що Сполучені Штати й надалі продовжуватимуть надавати необхідну підтримку як в оборонному озброєнні, так і в навчанні українських військових. У разі потреби обсяги допомоги будуть збільшені в рази», – сказано у повідомленні.

Нагадаємо, 22 січня Україна одержала першу партію військової допомоги США. Загалом наша країна має прийняти півсотні таких Боїнгів.

До того ж, спікер Пентагону Джон Кірбі вперше заявив, що США готують пакет військової допомоги Україні, де буде не лише оборонна, а й наступальна зброя.