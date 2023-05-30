Від 25 до 32 безпілотників атакували Москву

Представники Великої Британії та США прокоментували масовану атаку безпілотників на Москву, яка сталась 30 травня. За різними даними, від 25 до 32 безпілотників атакували столицю РФ.

Чиновник Білого дому у коментарі Reuters заявив, що Сполучені Штати все ще збирають дані про удари безпілотників у Москві, але не схвалюють атаки по російській території. Водночас, у Білому домі наголосили, що США зосереджені на наданні Україні обладнання й навчання, необхідних для повернення її власної суверенної території, нагадавши, що протягом травня РФ атакувала столицю України 17 разів.

У свою чергу міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив, що Україна має законне право захищатися і може використовувати силу за межами своїх кордонів. Відповідаючи на запитання щодо атаки безпілотників на Москву і про те, чи має Україна право територію країни-агресорки Росії, Клеверлі сказав, що не буде робити припущень про суть атаки.

Однак він додав, що Україна має законне право захищати себе. За словами Клеверлі, легітимні воєнні цілі за межами кордонів України є частиною її самооборони.

Нагадаємо, зранку 30 травня, за різними даними росЗМІ, від 25 до 32 безпілотників атакували Москву. Внаслідок атаки було пошкоджено щонайменше два багатоповерхові будинки, повідомляється, що більшість дронів збили на підльоті до російської столиці. Згідно з оприлюдненим списком місць падіння дронів у Московській області, один із них був нібито збитий неподалік резиденції президента Росії Владіміра Путіна.

Фахівці проекту OSINTdefender вважають, що серед дронів, які сьогодні атакували Москву були дрони-камікадзе «Бобер», які були спеціально розроблені для ГУР.