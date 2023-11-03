Це вже п’ятдесятий транш допомоги наданої Україні з серпня 2021 року

Міністерство оборони США у п’ятницю, 3 листопада, оголосило про виділення додаткової безпекової допомоги для задоволення критичних потреб України у сфері безпеки та оборони. Загальну вартість допомоги оцінюють в 425 млн доларів йдеться у повідомленні на сайті Пентагону.

Допомога включає надання з інвентарних запасів Міністерства оборони США вартістю 125 млн доларів для задоволення невідкладних потреб України на полі бою. Крім того, в рамках Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI) для зміцнення протиповітряної оборони України в довгостроковій перспективі виділено 300 млн доларів.

Це оголошення включає п’ятдесятий транш обладнання, яке буде надано адміністрацією президента Джо Байдена з запасів Пентагону для України з серпня 2021 року, включаючи додаткові засоби протиповітряної оборони, артилерійські боєприпаси, протитанкову зброю та інше обладнання, щоб допомогти Україні протистояти триваючій агресивній війні Росії. Спеціальні можливості в цьому пакеті включають:

додаткові боєприпаси для національних передових зенітно-ракетних систем (NASAMS);

додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);

артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;

ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);

протитанкові системи Javelin і AT-4;

більше 3 млн патронів до стрілецької зброї та гранат;

підривні боєприпаси для прибирання перешкод;

протипіхотні боєприпаси M18A1 Claymore;

12 вантажівок для перевезення важкої техніки;

Спорядження для холодної погоди; і

Запчастини, технічне обслуговування та інше польове обладнання.

У рамках USAI Міністерство оборони надасть Україні додаткові боєприпаси з лазерним наведенням для протидії безпілотним літальним системам.

«Безпекова допомога Україні – це розумна інвестиція в нашу національну безпеку. Це допомагає запобігти більшому конфлікту в регіоні та стримує потенційну агресію деінде, одночасно зміцнюючи нашу базу оборонної промисловості та створюючи висококваліфіковані робочі місця для американського народу. Цей пакет допомоги в галузі безпеки свідчить про постійну відданість Сполучених Штатів підтримці українського народу перед обличчям російської агресії», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Джо Байден намагається переконати Конгрес США підтримати допомогу як Україні, так і Ізраїлю, і затвердити новий пакет допомоги обсягом 106 мільярдів доларів, що містить понад 61 мільярд доларів фінансування для України.