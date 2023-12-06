США нададуть боєприпаси для ППО та артилерійські снаряди, протирадіаційні та протитанкові ракети

Міністерство оборони США в середу, 6 грудня, оголосило про новий пакет військової допомоги для України на 175 млн доларів. Відповідну інформацію оприлюднено на сайті Пентагону.

Як повідомляється, до нього входить обладнання для підтримки систем ППО України, додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS), 155-мм і 105-мм артилерійські снаряди, 81-мм мінометні системи та снаряди, 120-мм танкові боєприпаси зі збідненим ураном для раніше поставлених танків Abrams.

Крім того, США також передадуть ракети з оптичним наведенням (TOW), протитанкові комплекси Javelin і AT-4, понад 3 млн набоїв до стрілецької зброї, тактичні аеронавігаційні системи, тактичні системи захищеного зв'язку та допоміжне обладнання, боєприпаси для руйнування перешкод, а також запасні частини, технічне обслуговування та інше польове обладнання.

Згодом Пентагон оприлюднив деталі нового пакету від США. У ньому опинилися:

ракети ППО AIM-9M і AIM-7;

додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем HIMARS;

артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;

високошвидкісні протирадіаційні ракети HARMs;

протитанкові керовані ракети TOW;

протитанкові комплекси Javelin і AT-4;

понад 4 млн патронів до стрілецької зброї.

У Державному департаменті повідомляють, що якщо Конгрес не схвалить запит президента на додаткове фінансування, цей пакет стане одним із останніх пакетів безпекової допомоги Україні