Американці працюють з українськими пілотами у Сполучених Штатах, щоб визначити, скільки часу потрібно для опанування винищувачів F-16. Про це повідомляє CNN із посиланням на джерела.

Американський військовий чиновник повідомив репортерам, що українські льотчики перебували в Тусоні (штат Арізона) для «ознайомчого заходу». За даними CNN, два українські пілоти перебувають на військовій базі в США і перевіряють свої навички на авіасимуляторах, щоб дізнатися, скільки часу їм потрібно, щоб навчитися керувати різними військовими літаками США, включно з F-16.

«Ознайомчий захід – це, по-суті, обговорення між особовим складом ВПС та спостереження за тим, як діють ВПС США. Пілоти не літатимуть на будь-яких платформах під час цього заходу, але вони використовуватимуть симулятор під час частини свого візиту», – сказав чиновник.

Він додав, що хоча нині немає жодних ознак того, що льотна підготовка ведеться, цей крок припускає, що США не повністю зачинили двері для надання F-16 Україні.

Водночас один із посадовців повідомив виданню, що ще 10 українських пілотів можуть приїхати до США для такого ж оцінювання.

Оцінку українських пілотів проводить 162-й винищувальний авіаполк Національної гвардії Арізони, який спеціалізується на навчанні польотів на винищувачах F-16. Авіаполк базується у міжнародному аеропорту Тусона, і важливою частиною його місії є навчання міжнародних екіпажів літакам четвертого покоління.

Нагадаємо, 6 березня речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що двоє українських пілотів відбули до США для аналізу навичок і потреб потенційної навчальної бази з підготовки управлінням сучасними літаками.